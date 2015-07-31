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31 jul 2026 Actualizado 13:44

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Justicia

Condenado a 41 años por asesinar a hija y exsuegra en Caldas, Antioquia

El exmilitar Jorge Elías Álvarez Yotagrí aceptó cargos por los asesinatos de Rosa María Pava y la menor Natalia Álvarez.

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A 41 años y 6 meses de prisión fue condenado el exmilitar que asesinó a su hija de 17 años de edad y su exsuegra de 67, el pasado 18 de marzo, en el municipio de Caldas, departamento de Antioquia

 Jorge Elías Álvarez Yotagrí aceptó los cargos por el homicidio de Rosa María Pava de Cuervo y la menor de edad Natalia  Andrea Álvarez, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en esta localidad del sur del Valle de Aburrá

 Álvarez Yotagrí, quien se entregó voluntariamente el 27 de marzo, aceptó los cargos y fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde cumplía otra condena de 28 años, por el delito de homicidio

 Cuando el responsable asesinó a su hija y a la abuela de la menor, disfrutaba de un permiso de trabajo, lo que aprovechó para perpetrar el crimen.    -.-

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