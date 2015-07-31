Condenado a 41 años por asesinar a hija y exsuegra en Caldas, Antioquia

A 41 años y 6 meses de prisión fue condenado el exmilitar que asesinó a su hija de 17 años de edad y su exsuegra de 67, el pasado 18 de marzo, en el municipio de Caldas, departamento de Antioquia

Jorge Elías Álvarez Yotagrí aceptó los cargos por el homicidio de Rosa María Pava de Cuervo y la menor de edad Natalia Andrea Álvarez, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en esta localidad del sur del Valle de Aburrá

Álvarez Yotagrí, quien se entregó voluntariamente el 27 de marzo, aceptó los cargos y fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde cumplía otra condena de 28 años, por el delito de homicidio

Cuando el responsable asesinó a su hija y a la abuela de la menor, disfrutaba de un permiso de trabajo, lo que aprovechó para perpetrar el crimen. -.-