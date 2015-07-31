Unos 700 socorristas atenderán cualquier emergencia en Feria

El Comité Operativo de la Feria de las Flores garantizó el sistema de intervención y de seguridad para los diversos eventos y programas establecidos en la programación oficial de la Feria de Flores

Unas 700 personas del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, los grupos de socorro y el personal para logística y espectáculos del municipio harán parte del dispositivo diseñado por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres para atender cualquier emergencia que se pueda presentar

El Dagrd dispondrá de 50 servicios con ambulancia, 15 médicos, 49 Técnicos en atención prehospitalaria, 150 voluntarios de los grupos de socorro, 150 integrantes de los Comités Barriales de Emergencia, 36 Módulos de Estabilización y Clasificación en los diferentes eventos, 4 motos para atención prehospitalaria, y 49 equipos de avanzada

La Secretaría de movilidad tendrá unos 500 agentes de tránsito, 20 supervisores de servicio para realizar operativos de control y regular el flujo vehicular durante la Feria, apoyados por equipo logístico de grúas, camiones y maletines