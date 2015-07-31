Víctimas de paramilitares en Urabá lamentan la libertad para 'El Alemán'

La principal preocupación de las víctimas de los paramilitares en la zona de Urabá está en las acciones de alias John Fredy Rendón alias el Alemán luego de su excarcelación para cumplir con la ley en relación con la verdad, ý con la plena reparación a quienes sufrieron los delitos de los grupos que él dirigió

En diálogo con Caracol Radio, don Carlos Páez, líder de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Bienes, Tierra y Vida, consideró que hasta el momento el señor Rendón Herrera no ha cumplido con la totalidad de las informaciones y la verdad de los hechos y no ha hecho la reparación a sus víctimas… “Las víctimas estamos muy preocupadas porque creemos que no ha pagado todavía la condena; creemos que todavía no ha dicho toda la verdad y hoy ya lo premian con la libertad. Creemos que ha sido un daño hacia las víctimas, todo el programa de justicia y paz. No hay una verdadera verdad ni reparación a las víctimas, ni siquiera dijeron el 30% ni repararon el 30% de las víctimas. No colaboró lo suficiente, dijo lo que le convenía y con eso quedaron muchas víctimas sin reparar todavía, sin decirle la verdad, sin saber dónde están sus familiares, muchos niños que reclutaron sin reconocerlos y más triste es que siguen con el dominio de la zona”, declaró el señor Páez a través de Caracol Radio

El líder de las víctimas en la zona de Urabá insistió en que esperan una justicia que favorezca a las víctimas y no beneficio a algunos sectores de la sociedad que han sido victimarios

“Pedimos una verdadera justicia, que no sea parcial, que no se e inclinen por algunos sectores, que reparen y castiguen a quien tengan que castigar y beneficiar a las personas que verdaderamente fuimos afectadas. Nos preocupa a nosotros como víctima la salida de más jefes, las cosas van a quedar impunes, va haber una impunidad, lo que queremos es transparencia con el pueblo colombiano”, dijo el señor Páez

Para don Emiro Sánchez, uno de los líderes de las víctimas de los paramilitares en la zona de Urabá, la decisión de excarcelar a alias el Alemán es inaceptable

“Una libertad sin reparación y dentro de un proceso de justicia y paz es lamentable, principalmente por el despojo de tierras que hay en la zona de Urabá, que queda inconcluso. No sabemos si lo van a devolver a la gente o van hacer un proceso de reparación. La zona de Necoclí, la zona que corresponde a donde estuvo, allí no habido restitución de tierras, ni reconocimiento a las víctimas”, lamentó el señor Sánchez en comunicación con Caracol Radio.