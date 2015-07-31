Este viernes comienza la Feria de las Flores en Medellín

Con el fin de garantizar la seguridad de propios y extraños que disfrutarán de la Feria de las Flores de Medellín que comienza este viernes, el gobierno municipal y la Policía Metropolitana destinaron un refuerzo de mil cien hombres y mujeres de la fuerza pública

El vicealcalde de gobernabilidad, Luis Fernando Suárez, confirmó a Caracol Radio que está listo el plan de seguridad diseñado para la quincuagésima octava Feria de las Flores, que se extenderá hasta el próximo nueve de agosto, cuando pasen los silleteros.- “Tenemos ya todo un plan preparado y estructurado con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá… Vamos a tener un refuerzo de 1.100 hombres adicionales a la fuerza de policía de la ciudad de Medellín. Ya se tienen identificados los grandes eventos de la Feria de las Flores como evento tipo A que son bastantes complejos como nuestro Desfile de Silleteros o como el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos”, destacó el señor Suárez, a través de Caracol Radio

Aseguró que “en los eventos tipo B que son unos 400 eventos, también se tienen todo un dispositivo para garantizar la seguridad a quienes visitan esta versión de la Feria de las Flores”

El Gobierno de Medellín también exhortó a la ciudadanía y a los visitantes a mantener un buen comportamiento y denunciar cualquier hecho que pueda poner en riesgo la seguridad de la gente

“Disfrutar en tranquilidad, en familia, tenemos un tiempo bueno, sin excesos y tenemos una programación bastante extensa para que todos nos podamos lucir con la Feria de las Flores”, concluyó el vicealcalde de gobernabilidad en diálogo con Caracol Radio

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