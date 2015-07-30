En libertad el ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’

El ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’ salió ésta tarde en libertad tras cumplir una pena de ocho años de cárcel,al término de su proceso en justicia y paz

La directora regional del Inpec en Antioquia Himelada López Solozarno informó a Caracol Radio que esta tarde luego de hacer la revisión de hoja de vida que no tuviera ninguna anotación pendiente y una vez verificado con los organos de seguridad se procedió a dejarlo en libertad

El excomandante del bloque paramilitar Elmer Cardenas que operó en Urabá estaba recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itaguí

El pasado 30 de abril el tribunal de Justicia y Paz de Bogotá había ordenado la libertad del exjefe paramilitar,sin embargo ésta se aplazó pues debió esperar a que se resolvieran otros procesos que tenía en contra

Rendón fue uno de los primeros exjefes paramilitares en ser condenado; En el 2009, un tribunal falló en su contra por su responsabilidad en el reclutamiento de 309 menores de edad

Las declaraciones entregadas por el ex jefe paramilitar durante sus versiones libres y ante distintos tribunales comprometieron con la parapolítica a muchas políticos y dirigentes de la región de Urabá, así como al ex gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, quien aún se encuentra detenido