Denuncian red que engaña colombianos para transportar droga a China

Ciudadanos colombianos radicados en China desde hace varios años denunciaron a través de Caracol Radio que en ese país estaría operando una red dedicada a engañar personas, especialmente jóvenes de Colombia, para que transporten drogas ilícitas, muchos de los cuales han sido detenidos y están encarcelados

Según uno de ellos, comerciante que pidió reserva de identidad para no tener líos de seguridad, en la red hay una persona que se encarga de buscar colombianos que quieran viajar, tener nuevas oportunidades, a quienes les ofrecen ser un enlace con las empresas que los puedan contratar para algún trabajo en China

“Las contactan, hacen los enlaces comerciales y finalmente después de tener un supuesto trabajo le dicen que les van a obsequiar un computador, y cuando se los entregan, ellos (las víctimas) no saben que va ahí (dentro del pc)”, relató a Caracol Radio el empresario antioqueño residente y trabajador en China

Según el relato, durante el proceso, el computador que les obsequian tiene unos programas especiales que les permite acceder a redes sociales como Facebook y Twitter, o a plataformas como Google, que hoy están vetadas en China, con la supuesto propósito de con esa rede se pueden comunicar con su familia en Colombia

“Como a todos nos encanta tener esas redes sociales y seria frustrante llegar a China y no tener como comunicarse con la familia (…) Entonces ese es un incentivo para que reciban el computador, y les dicen que en su país (Colombia) hay un técnico que te va instalar el programa que permite el acceso a redes aquí (China) cuando lo reciben ya tiene droga y la gente se viene tranquila, pensando que van a trabajar y resultan traficando droga”, detalló el colombiano residente en China que habló con Caracol Radio

La colonia colombiana en China lamentó la situación que enfrentan Juliana López y su exnovio Juan Esteban Marín, aunque admitieron que tampoco conocen en profundidad el caso ocurrido con estos jóvenes antioqueños, pero advirtieron que no se descarta la posibilidad de que ambos hayan sido engañados para transportar droga ese país que tiene una durísima legislación contra ese delito.- Por esta situación recomendaron a los colombianos que quieran viajar a China consultar, asesorarse, no aceptar obsequios, o en caso de hacerlo revisar antes de viajar para que una ilusión de progreso, de un mejor estilo de vida, NO se convierta en la peor tragedia, como la que vive la modelo y futbolista antioqueña y su expareja, un joven profesional en administración de negocios.--.-