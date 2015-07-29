Miss Universo resplandece con autoridad en Colombiamoda

Medellín

Miss Universo 2014, la colombiana Paulina Vega, fue hoy la gran protagonista de uno de los desfiles de la feria Colombiamoda, que se celebra en la ciudad de Medellín, con tres apariciones en una pasarela de la multinacional chilena Falabella.

Vega, capitana del elenco de modelos que hicieron parte de la colección "Basement", fue la encargada de abrir el evento embellecida con un poncho marrón de flecos aterciopelados.

La barranquillera hizo gala de sus ojos oscuros y resplandecientes y de su 1.79 metros de estatura, así como de su melena larga y ondulada de color castaño que volaba para el deleite de los espectadores, quienes exhalaron algún grito de admiración a su paso, firme y elegante.

La colección de la marca chilena se basó en una extraña pero bien ligada combinación de estilos setenteros con diferentes corrientes renacentistas.

En este sentido, los 70 se mantienen como una de las tendencias más potentes del año al evocar los tiempos dorados del "Paz y Amor" con tejidos de lo más variado como el vaquero, la gamuza, el terciopelo o el algodón.

Miss Universo emergió de nuevo como una diosa griega sobre la pasarela aterciopelada con un vestido suelto color blanco, largo y sedoso; solo faltaban los acordes de Janis Joplin para terminar de ambientar la velada.

Las prendas exhibidas abarcaron un amplio abanico de colores entre terracota, índigo, azul marino, blanco y el marrón cafetero que tanto aromatiza las terrazas de Colombia.

Las últimas piezas trasladaron al público de golpe al Renacimiento más humanista, esa época de tejidos pesados que vuelven con fuerza entre los que destacan los cuellos altos anudados, los botones extragrandes, los abrigos con cortes napoleónicos, los chalecos con terciopelo y los vestidos de encaje.

Vega, de 22 años, hizo una última puesta en escena con un vestido negro con transparencias, fortalecido con un estampado floral y complementado con un chaleco negro de terciopelo y flecos.

La participación de la colombiana se produce semanas después de la polémica surgida con el magnate Donald Trump, dueño de la franquicia de Miss Universo, por las declaraciones del empresario y político republicano contra los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.

Vega no dudó en responderle y calificar como "injustos e hirientes" los comentarios del aspirante a la candidatura presidencial republicana.