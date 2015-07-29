Miss Universo desfiló y encantó en pasarela de Colombiamoda en Medellín

Medellín

Un auténtico revuelo causó la presencia de la Miss Universo, de origen colombiana, Paulina Vega, en una de las pasarelas de Colombiamoda, el certamen de la moda nacional que se desarrolla en el centro de convenciones Plaza Mayor, en la ciudad de Medellín.

Con tres atuendos de la marca Basement, en la pasarela Falabella, Paulina Vega cerró una sencilla presentación. Al final, detrás en la zona de camerinos habló de su emoción por estar en Colombia.

"Es mi forma de expresarme, es mi forma de divertirme todos los días", fueron las pocas palabras que expresó la mujer más bella del universo.

Aunque fueron cortas las palabras de Miss Universo, para expertos en temas de moda se trató de una aparición impecable, según Sebastián Vargas, periodista de moda del periódico El Colombiano.

"Lo que pasa es que a esta mujer todo le queda bien. Sea ceñida, vestido ancha, corto. Yo creo que por eso es Miss Universo. Sabe moverse en pasarela, en catálogos, en eventos social. Esa es la esencia de una Miss Universo", comentó.

Para Frank Solano, director del programa La Ventana de Caracol Radio, hubo más de un boquiabierto con la puesta en escena de la reina colombiana.

"No es modelo. Es la Miss Universo. Me pareció muy bueno que saliera sin brassier. Así a Raimundo le dieran siete ataques cuando la vio ahí. La Miss Universo salió divina", expresó Solano, entre risas.

Sin embargo, otros críticos de moda indicaron que se trató de una presentación "silvestre", como lo dijo Carmen Vásquez, periodista de moda del diario El Mundo de Medellín.

La pasarela de la empresa chilena se destacó por el uso de flecos, botas anchas, combinación de siluetas, telas sobre telas en Primavera-Verano.