Alcalde de Segovia, Antioquia, ebrio subió a la tarima e insultó a la gente

En un video que circula por las redes sociales se evidencia que el alcalde de Segovia, Nordeste de Antioquia, Jhonny Alexis Castrillón se subió borracho en una tarima, defendiendo a Carlos Mario Salazar, acusado de extorsión y asesinato de cuatro mineros del municipio

En el discurso el mandatario local utiliza palabras soeces: "un amigo que no está acá y se llama Carlos Mario Salazar, es mejor del putas, ¿dónde está?, él sabe que yo lo quiero y es un amigo mío y va seguir siendo mi amigo donde esté. Escúchelo bien, que no le quede duda a nadie, a los amargados, amargados, amargados, yo soy el un hombre, hijueputa, soy un amigo aquí y en cualquier parte, hijueputa, malparidos, amargados", afirmó el Alcalde de Segovia Jhonny Alexis Castrillón

El hombre que nombra el mandatario local está siendo investigado por su presunta participación en asesinatos de unos mineros que fueron identificados como Johnatan Esteban Pareja Avendaño, Jaime Nicolás Jiménez, Yeison Andrés Taborda y William Alberto Taborda

Algunas voces piden que se investigue la conducta inadecuada del Alcalde de Segovia, Nordeste de Antioquia, Jhonny Alexis Castrillón

El video se ha popularizado y vuelto viral en las redes sociales.