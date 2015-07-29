Afectados CDO critican presencia de Álvaro Villegas Moreno en acto político

Los afectados por CDO se pronunciaron ante las fotos que circularon en redes sociales y en las cuales aparece el dirigente Álvaro Villegas Moreno, dueño de CDO, la constructora del colapsado edificio Space, en un acto de apoyo al candidato por el Centro Democrático a la Alcaldía de Medellín, el exsenador Juan Carlos Vélez Uribe

Mauricio Ballesteros, uno de los afectados de CDO, indicó que entendiendo que todos los ciudadanos se encuentran en su derecho político de estar a favor en contra de cualquier candidato señaló que ve con un hecho de mucha preocupación y de mucha gravedad que Álvaro Villegas aparezca apoyando a un candidato a la alcaldía, cuando la administración municipal debe ser bastión y apoyo clave en la lucha por la defensa de sus intereses y derechos vulnerados

Agregó: "Una administración que le esté debiendo favores a esta persona seguro nos dejaría solos y tirados y habría que saber también si ese apoyo además de ser meramente político es también económico, lo cual comprometería aún mucho más a este candidato y tendremos mucho menos posibilidades de seguir contando con el apoyo del Estado representado en la alcaldía de Medellín; pero también hay que decir que flaco favor le hace Álvaro Villegas con su apoyo a un candidato, y la gente lo tiene que saber leer y mirar así, pues es una persona que estafó a cientos de trabajadores de esta ciudad, que estamos en la calle, que no tenemos donde vivir por unas viviendas que fueron mal construidas y que aparte de eso nos dejaron de responder por un arriendo y nos vamos a tener que ir para la calle"

Margarita María Arbeláez afectada del proyecto Punta de Luna también coincidió en tales apreciaciones y señaló que es preocupante si la persona que va quedar de alcalde tiene el apoyo de la familia Villegas, sus actuaciones podrían ir en contravía de los intereses de los afectados

A la reunión en que reapareció Álvaro Villegas Moreno tuvo lugar en la Casa Conservadora del barrio El Poblado, y a las misma asistieron personalidades como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el empresario Manuel Santiago Mejía, César Eugenio Martínez y el exgerente del Metro de Medellín Ramiro Márquez

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