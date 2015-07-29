Corantioquia multa a Zona franca del valle de Aburrá por daños ambientales

Luego de 9 meses de investigación por parte de la Corporación Autónoma Regional – Corantioquia, sancionó a la empresa Zona Franca Internacional del Valle de Aburrá, Zofiva, por faltas ambientales ocurridas en zona rural del municipio de Caldas, en el Aburrá sur

Los daños están relacionados con supresión de la cobertura boscosa, intervención inadecuada de cauces y descargas contaminantes a afluentes, por lo que Corantioquia impuso una sanción superior a los 439 millones de pesos a la organización Zofiva

“Desde el 24 de octubre del año 2013 Corantioquia abrió un sancionatorio ambiental a la sociedad Zona Franca Internacional del Valle de Aburrá S.A.S -Zofiva. El 27 de febrero de 2014 aportó las pruebas relacionadas con las infracciones ambientales y el 10 de octubre del mismo año inicia la formulación de cargos. El 1 de diciembre de 2014 la empresa presentó sus respectivos descargos, el 29 de abril de 2015 aporta sus pruebas, y el 17 de julio Corantioquia determina la sanción por la comisión de infracciones ambientales, ocasionadas en ejecución de un proyecto de construcción en un predio localizado en la vereda Primavera del municipio de Caldas, Antioquia”, explicó el subdirector de regionalización de Corantioquia, Carlos Andrés Naranjo

La Corporación Corantioquia dijo que el resultado del proceso indica que la empresa Zona Franca Internacional del Valle de Aburrá, Zofiva, es responsable de supresión de la cobertura boscosa de las franjas de protección asociadas a la quebrada ubicada en la zona sur del lote intervenido. La supresión de la cobertura boscosa en las demás áreas del predio, que no correspondían a la zona de protección, sin contar con la debida autorización de aprovechamiento forestal

Además, según Corantioquia, halaron una intervención del cauce de la quebrada ubicada en la zona sur del lote intervenido, con obras de encauzamiento y cerramiento sin el respectivo permiso, y el uso de los recursos naturales renovables sin la correspondiente concesión de aguas y sin el permiso de vertimiento

La empresa ya fue notificada de esta determinación, la cual está sujeta al recurso de reposición ante la siguiente instancia que dictamine la Ley