Liliana Rendón promueve el voto en blanco para la gobernación de Antioquia

En un mensaje que circula en algunas redes sociales y mediante correo, la exsenadora Liliana Rendón Roldán aparece promoviendo el VOTO EN BLANCO para la Gobernación de Antioquia, luego de que le fuera negado el aval político del Centro Democrático para aspirar a ese cargo por voto popular, negativa que la llevó a renunciar al partido fundado por el expresidente y senador Álvaro Uribe

El mensaje en letras verdes y negras con fondo en blanco y foto de la monita Liliana Rendón, puede leerse: No soy de URIBE, No soy de SANTOS… Te invito a votar así a la Gobernación de Antioquia… VOTO EN BLANCO… De frente con Liliana Rendón por el ‘honor de la palabra’”

En el comunicado de la campaña, la excandidata expresa: “Por el compromiso con las personas que han confiado en mí, por este pueblo Antioqueño, el deber es continuar acompañando proyectos en los cuales vea reflejados mis principios e ideales y que dignifiquen la participación en política, en la búsqueda del bien común: no a cualquier precio, el fin no justifica los medios, no todo se vale.” Insiste en la necesidad de que en las campañas, en los partidos políticos se dé ejemplo de democracia y de respeto por las ideas de los demás, pero también recuerda que vivió un proceso engañoso en el Centro Democrático, lo cual ha sido experimentado por candidatos en otros partidos.- “Al interior de los movimientos políticos debemos dar ejemplo de la democracia, con respeto por las personas, los compromisos y las normas, que nuestros líderes trasciendan por sus actos y decisiones justas y con respeto por la diferencia

En consecuencia con lo anterior y el proceso engañoso que viví desde hace un año en el CD y que también han experimentado precandidatos en otros movimientos políticos, no nos quedan opciones legítimas. Firme y De frente con mis seguidores, por mi convicción democrática y por una Antioquia social, justa y segura, participaré en la próxima contienda electoral a la Gobernación de Antioquia con mi VOTO EN BLANCO”

Finalmente convoca a sus seguidores y simpatizantes políticos a votar en blanco para la Gobernación de Antioquia en las elecciones del próximo 25 de octubre.- “Es por esto que invito a mis seguidores a VOTAR EN BLANCO. Participar con dignidad en este momento tan importante para el futuro de nuestra gente la oportunidad de decidir es nuestra. Intereses personales de algunos representantes del sector privado y las actuaciones autocráticas de algunos líderes políticos del momento, no deben interferir en nuestro ejercicio del derecho al voto”, remata el comunicado de la excongresista antioqueña

En diálogo con Caracol Radio, la exsenadora dijo que el Centro Democrático la sacó en forma sucia de la competencia por la Gobernación de Antioquia, con la intención de apoyar a otros candidatos, y aunque hoy ”no quiere retaliaciones”, aspira a que los antioqueños, especialmente las mujeres, la acompañen en esta propuesta del Voto en blanco.- Admitió a Caracol Radio que empezó a examinar los candidatos a la Alcaldía de Medellín y sus propuestas de gobierno para definir si apoya a alguno de ellos, por considerar que el caso de la Alcaldía es diferente a lo sucedido por la gobernación de Antioquia.--.-