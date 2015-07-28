CDO debe pagar auxilios de arriendo dice Superintendencia de industria

La Superintendencia de Industria y Comercio advirtió que el Grupo CDO deberá seguir respondiendo con el pago de los subsidios habitacionales, pesar a que la fiducia se quedó sin recursos para entregar esos auxilios a las familias afectadas por las anomalías en varios edificios

El Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo del Castillo, sostuvo en Medellín que la empresa constructora CDO tiene que disponer de todo sus activos para cumplir las obligaciones con los afectados por las fallas estructurales de los edificios construidos por el grupo

Agregó que si fuere necesario deberán empezar a vender esos activos y sus patrimonios para continuar pagando los auxilios y de no hacerlo recibirán millonarias multas

“No hay ninguna razón para que esa obligación se incumpla. Sometido a que en la fiducia haya o no unos determinados recursos, agotados los recursos de la fiducia, habrá que inyectar más recursos o salir a vender bienes de CDO para poder pagar los auxilios a las personas que se han visto damnificados por los proyectos”, enfatizó el señor Robledo del Castillo

Para el Superintendente de industria, el proceso de rehabilitación de los edificios con fallas de diseño estructural no excluye al grupo de seguir pagando los auxilios, y explicó que a los damnificados hay que responderles mientras se define el futuro de las edificaciones

El señor Robledo del Castillo concluyó que CDO podrá cesar esos pagos únicamente cuando entregue los apartamentos que compraron las familias hoy afectadas o se devuelva el dinero a los propietarios de esos bienes inmuebles

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