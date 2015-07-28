Fiscalía recolecta pruebas de ADN en proceso de exhumación de La Escombrera

Esta semana la Fiscalía iniciará la recolección de pruebas de ADN a los familiares de los desaparecidos, cuyos restos óseos reposan en el sector La Arenera de la comuna 13 de Medellín, donde inició la exhumación urbana y la cual se prolongará por cinco meses

El fiscal 91 de Justicia Transicional, Gustavo Andrés Duque Serna, explicó que la toma de muestras se hará a más de 100 familiares, en un proceso a cargo del CTI y el Instituto Nacional de Medicina Legal

"Estamos haciendo una tarea con todas las personas, los familiares de los desaparecidos aquí en la comuna 13. En los próximos días vamos a tomar muestras de ADN y las vamos a cotejar con los cuerpos que posiblemente vamos a encontrar y fuera de eso todos los cuerpos que tenemos en nuestros almacenes de evidencia del CTI y Medicina Legal", confirmó el fiscal

Recordó que se trata de un procedimiento sin precedentes en Colombia y, tal vez, en el resto del mundo. A cargo de ese estarán profesionales en criminalística, antropología, topografía, fotografía, geología e ingeniería

"Esta labor que estamos haciendo aquí es la primera vez que se está haciendo en el mundo, muy diferente a lo que se vio en Bosnia y Herzegovina, que allá eran otro tipo, pero como este no, primera vez", añadió

Las pruebas recolectadas serán enviadas a bancos de información ubicados en la Fiscalía en Medellín.