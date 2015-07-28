Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

31 jul 2026 Actualizado 13:37

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Orden Público
Conflicto

Fiscalía recolecta pruebas de ADN en proceso de exhumación de La Escombrera

En la Escombrera trabajan profesionales en criminalística, antropología, topografía, fotografía, geología e ingeniería.

Exhumación urbana en Medellin.

Exhumación urbana en Medellin.(Caracol Radio)

Exhumación urbana en Medellin.
Añadir Caracol Radio en Google

Medellín

Esta semana la Fiscalía iniciará la recolección de pruebas de ADN a los familiares de los desaparecidos, cuyos restos óseos reposan en el sector La Arenera de la comuna 13 de Medellín, donde inició la exhumación urbana y la cual se prolongará por cinco meses.

El fiscal 91 de Justicia Transicional, Gustavo Andrés Duque Serna, explicó que la toma de muestras se hará a más de 100 familiares, en un proceso a cargo del CTI y el Instituto Nacional de Medicina Legal.

"Estamos haciendo una tarea con todas las personas, los familiares de los desaparecidos aquí en la comuna 13. En los próximos días vamos a tomar muestras de ADN y las vamos a cotejar con los cuerpos que posiblemente vamos a encontrar y fuera de eso todos los cuerpos que tenemos en nuestros almacenes de evidencia del CTI y Medicina Legal", confirmó el fiscal.

Recordó que se trata de un procedimiento sin precedentes en Colombia y, tal vez, en el resto del mundo. A cargo de ese estarán profesionales en criminalística, antropología, topografía, fotografía, geología e ingeniería.

"Esta labor que estamos haciendo aquí es la primera vez que se está haciendo en el mundo, muy diferente a lo que se vio en Bosnia y Herzegovina, que allá eran otro tipo, pero como este no, primera vez", añadió.

Las pruebas recolectadas serán enviadas a bancos de información ubicados en la Fiscalía en Medellín.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir