Con agua y jabón lavaron supuesta trashumancia en registraduría de Sabaneta

Un grupo de militantes del partido Polo Democrático Alternativo decidieron lavar este sábado, literalmente, con agua y jabón la sede de la Registraduría del municipio de Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá

Según ellos, se trató de un acto simbólico para ‘limpiar’ del supuesto delito de trashumancia electoral, que hoy enreda a la sede de la Registraduría en esa población, indicó Alejandra Quirós Vélez, candidata a la Alcaldía de Sabaneta por el Polo, quien luego se inscribió

“Quisimos hacer un acto de limpieza en la Registraduría haciendo también un llamado a la ciudadanía a pronunciarse frente a esa situación. Entonces lavamos la Registraduría, con ropa de lavar, llevamos escobas y estuvimos lavando desde las 7 de la mañana para que quede limpia de delitos electorales”, comentó la aspirante política

De acuerdo con la personera local, María Alejandra Montoya Ortíz, el Ministerio Público inspeccionó cinco de los puestos de votación entre el 6 y 12 de julio, fecha de inscripción en los sitios

Durante ese proceso, la señora Montoya Ortíz aseguró que entre los días 11 y 12 de julio se registraron las supuestas irregularidades en el 44 por ciento de los inscritos

“La presunta trashumancia electoral que detectamos el día sábado y domingo en el municipio de Sabaneta. De una muestra que tomamos aleatoria de 364 personas, 162 omitieron decir la verdad o están suministrando información errada lo que nos llevó ante la Fiscalía denunciar el presunto delito”, confirmó la personera Montoya Ortíz

Sabaneta es hasta ahora el único municipio de Antioquia con denuncia pública por el delito de trashumancia electoral.