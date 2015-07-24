En Bello, madre e hijo falsificaban desde billetes hasta licencias y soats

Por información de la comunidad y a actividades de investigación, la policía logró la ubicación de una residencia donde se realizaba la falsificación de moneda colombiana, licencias de conducción, licencias de tránsito, revisión técnico-mecánica y seguros obligatorios de accidentes de tránsito SOAT

El procedimiento policial se desarrolló en el barrio El Carmelo del municipio de Bello, donde fueron capturadas una señora de 51 años y a su hijo de 23 años

En el sitio se hallaron 5.720 unidades de papel de seguridad para la falsificación de billetes, el cual al exponerlo a la luz ultravioleta refleja características similares al billete de 50.000 pesos

Además se encontraron formatos de certificados para revisión técnico-mecánica, estuches de plástico para SOAT, licencias de tránsito en blanco, licencias de conducción, rollos de holograma de seguridad y equipos de cómputo e impresión

El modus operandi de la banda de falsificadores consistía en ubicar tramitadores en las afueras de las instalaciones de los tránsitos municipales, donde contactaban a las personas y les ofrecían su servicio en la elaboración de licencias de conducción, SOAT y licencias de tránsito falsas a un costo que oscilaba entre 80 mil y 100 mil pesos, muy por debajo del precio legal

Las personas capturadas y elementos incautados fueron dejadas a disposición de autoridad competente por el delito de falsedad material en documento público y tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda