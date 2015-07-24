Bandas delincuenciales siguen robando en iglesias del Valle de Aburrá

Unos 15 millones de pesos se llevaron dos ladrones que ingresaron al templo de la parroquia de San Pablo en el barrio París, del municipio de Bello, una acción delincuencial que se convierte en la tercera en menos de dos semanas y la quinta de este año en Medellín y el Área Metropolitana

Según las autoridades, dos hombres se acercaron a la parroquia que estaba cerrada, tocaron y antes de abrir la puerta, la empleada doméstica preguntó por la identidad de los visitantes pero los hombres le preguntaron por la secretaria de la parroquia, y al ella contestar que no estaba, los delincuentes empujaron la puerta y entraron a la casa parroquial

En solo 20 minutos esculcaron la casa con la excusa de “que su jefe había dejado allí una cajita blanca muy valiosa”, al llegar a uno de los cuartos, al parecer el del padre, donde reposaba una mesa con decenas de bolsas en las que tenían monedas y billetes con las limosnas de los feligreses, de inmediato las tomaron una por una y se llevaron todo el dinero

Antes de irse amenazaron la señora, de 44 años, que desde hace 3 años trabaja haciendo el aseo y la comida al sacerdote

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general José Gerardo Acevedo Ossa, reportó en inicio de una investigación porque en los últimos días se han incrementado los robos en los sitios religiosos, y, en coordinación con la Fiscalía, buscan establecer la posible relación entre ellos y si se trata de una misma banda delincuencial dedicada a este tipo de hurtos