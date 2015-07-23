Condenan a tres hombres por asesinato del rapero Morocho en la comuna 13

El Juzgado 17 Penal del Circuito de Medellín sentenció a 41 años y 6 meses de prisión a Redinton Norbey Vásquez García, alias Redín; Jhon Jairo Gutiérrez Gutiérrez, alias Pupy, y Daniel Marín García, alias Cachifas, por el asesinato de un cantante de rap conocido como Morocho, de 17 años de edad, cometido en la Comuna 13

Los dos primeros fueron condenados como coautores materiales de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, mientras que alias Cachifas, presunto jefe de una agrupación criminal conocida como la banda de Eduardo Santos, fue procesado como determinador del crimen

Según la investigación de la Fiscalía, el 10 de enero del año 2014, el rapero fue sorprendido por hombres armados que le dispararon cerca a su casa en el sector Guadarrama del barrio San Javier, en la Comuna Trece, occidente de Medellín

Los investigadores encontraron que el arma de fuego usada para el ataque se trabó y uno de los victimarios utilizó un arma blanca para continuar la agresión. El menor falleció dos días después en la Clínica León XIII-IPS Universitaria de Medellín

La Fiscalía estableció que 6 meses antes del atentado, el rapero fue desplazado del barrio tras ser señalado por la mencionada banda criminal como el responsable del hurto a un bus de servicio público

La defensa de los sentenciados apeló la decisión de primera instancia ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín. Por los mismos hechos tiene medida de aseguramiento en centro carcelario Cristian Odey Orrego Balbuena, alias Cejas, y medida de internamiento un menor de edad conocido con el alias de La Chinga

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