Una mujer de 63 años muere al caer por el ducto de un ascensor en Medellín

Autoridades judiciales y policiales de Medellín abrieron una investigación por la muerte de la señora María Concepción López Sánchez, de 63 años, quien cayó unos nueve metros por el ducto de un ascensor de la Clínica Linde, del barrio El Poblado de Medellín

Según las primeras versiones de sus familiares, la mujer pidió el ascensor en el piso tres, allí las puertas se abrieron y ella no se percató de que la cabina no había llegado, por lo cual cayó al vacío y quedando inconsciente el techo de la cabina

Los familiares insisten en que en principio nadie se percató del accidente, solo escucharon un golpe fuerte sin conocer la razón ni el origen. Minutos después, al desconocer el paradero de la señora María Concepción, iniciaron la búsqueda por el centro médico, hasta que tiempo después, pidieron el ascensor y se percataron de la presencia de la mujer en el techo

Al lugar llegaron socorristas del 123 y fue trasladada a la Clínica El Rosario, donde falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas

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