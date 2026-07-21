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22 jul 2026 Actualizado 00:00

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Política

Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, le presentó su renuncia al presidente Gustavo Petro

Andrés Idárraga estará en el cargo hasta el 6 de agosto.

Andrés Idárraga, secretario de Transparencia. Foto: (Colprensa - Mariano Vimos)

Andrés Idárraga, secretario de Transparencia. Foto: (Colprensa - Mariano Vimos)

Andrés Idárraga, secretario de Transparencia. Foto: (Colprensa - Mariano Vimos)
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A tan solo unos días de terminar el mandato del presidente Gustavo Petro, continúan las renuncias protocolarias del gabinete ministerial.

La más reciente fue la del secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, quien le presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro y estará en el cargo hasta el 6 de agosto, cuando acaba la actual administración.

En su carta de renuncia, el secretario destacó los logros en su gestión, como los avances en la política pública anticorrupción y los mejoramientos del Estado.

“El mandato anticorrupción se cumplió e hice todo lo que estuvo a mi alcance, poniendo mi vida en riesgo y la de mi familia. Lo hice pese a los corruptos en el gobierno y por fuera de él”, dijo.

El secretario le agradeció al mandatario Petro por su confianza, al mismo tiempo que le deseó los mejores éxitos al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

Esta es la carta de renuncia

Noticia en desarrollo...

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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