Obra Parques del río pondría en aprietos financieros a Medellín por 30 años

Como catastrófico para las finanzas, el medio ambiente y la movilidad en Medellín, calificó el concejal del Partido de la U. Juan Felipe Campuzano, el proyecto parques del río que avanza en su primera fase de construcción en el centro de la ciudad

Según el señor Campuzano, en 2012 solo la primera fase de Parques del río tenía un presupuesto de dos billones de pesos, actualmente está 4.3 billones de pesos, lo que significa que con el paso del tiempo el valor continuará creciendo

“Es un proyecto impertinente para la ciudad, es un proyecto que expone las finanzas públicas por los próximos 30 años, nos va generar un problema que la gente no se imagina, en este momento está generando desarraigo de poblaciones que estaban asentadas en algunos barrios de Medellín, el impacto ambiental está generando múltiples daños”, afirmó el concejal Campuzano

La Alcaldía de Medellín y la gerencia del proyecto argumentaron que tienen estudios rigurosos, completos y confiables que garantizan la viabilidad de las obras que se están ejecutando en el corredor del río

El gerente de Parques del río, Antonio Vargas, señaló que con más de 700 personas en dos turnos laborales, avanzan los trabajos de construcción de la vía soterrada en el costado occidental, y adelantan los trámites administrativos para abrir la licitación para hacer el mismo trabajo pero en el costado oriental

“En estos momentos estamos en construcción del primer tramo en el sector A y se está alistando el proceso de licitación del sector B, es decir, hay construcción en el costado occidental del río entre San Juan y la 33, y la licitación que se está haciendo es para el frente en el costado oriental, esperamos en diciembre o el año entrante estar entregando las primeras obras”, sostuvo el gerente de Parques del río, en diálogocon Caracol Radio

Por su parte, el secretario de movilidad Omar Hoyos, afirmó que el plan para el tránsito de vehículos en la zona ha tenido un impacto positivo, aunque admitió que han aumentado los tiempos de desplazamiento

“Un ciudadano anteriormente estaba realizando ese viaje en siete minutos, me refiero al trayecto que está en obra, hoy en horas pico los ciudadanos se están demorando hasta 17 minutos”, precisó el funcionario

Finalmente el concejal Juan Felipe denunció que la concesión que ganó por licitación para ejecutar el proyecto “pidió reorganizar los diseños porque admitió que están mal construidos”, a lo cual Caracol Radio consultó con la gerencia de Parques del río, cuyos funcionarios confirmaron esa petición, pero aseguraron que la solicitud fue rechazada. -.-