Desminado conjunto en Orejón es un verdadero desafío: soldado mutilado

Al aplaudir la decisión del desminado conjunto entre las Farc y el Ejército, el soldado Luis Daniel Toro Ríos, víctima de una mina antipersona en la vereda Orejón de Briceño, asegura que esa tarea es un verdadero desafío

En diálogo Caracol Radio, así lo reconoce por su experiencia en esa zona rural del norte de Antioquia, donde al parecer el campo tiene más trampas mortales escondidas que las estimadas por las autoridades

"Allí es muy complicado, las minas no se ven bien y nosotros lo pudimos comprobar. Donde yo caí en la mina, días después llegó un grupo experto a evaluar la zona y encontraron que había otras tres más y más allá otras dos; es decir, en una parte de menos de 200 metros había unas cinco minas, y es muy complicado porque hay muchas minas, pero con la unión espero que sí se pueda lograr el desminado y más por los habitantes de allá que se mantienen muy asustados", sostuvo el soldado Toro Ríos

El joven Luis Daniel, con 20 años de edad, nacido en el municipio de Amagá, y quien perdió las dos piernas por la explosión de un artefacto, explicó a Caracol Radio que en la vereda Orejón, donde se inició el plan piloto de desminado humanitario acordado en la Habana, Cuba, es un terreno bastante complejo

"Es una zona complicada porque son montañas con mucho peñasco; el terreno es muy complicado, imagínese que por eso ni un helicóptero logró llegar a la zona donde yo sufrí el accidente, sino que tuvo que ser más allá", describió el joven militar

En su entrevista con Caracol Radio, el soldado Toro, rememoró los difíciles minutos que le tocó vivir en Orejón el pasado 4 de mayo de 2015, cuando un paso lo obligó a cambiar por completo el rumbo de su vida

"Fue algo muy extraño, yo hice los reportes de todo día y no tuve problemas, a las cuatro de la tarde me pare junto al radio cuándo sentí la explosión y yo alcance a decir: ¡Ay! Siempre pisaron una mina; pero no sabía que el que la había pisado era yo, cuando ya me sentí en el aire fue que caí en cuenta", narró a Caracol Radio el militar víctima de una mina

Luis Daniel fue la última víctima de una mina antipersona en la vereda Orejón de Briceño antes de que comenzara el plan piloto de desminado humanitario, aunque la situación fue una encrucijada en su vida, hoy agradece que contó con más suerte que otros que han muerto por esas explosiones

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