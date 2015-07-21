Liliana Rendón confiesa su decepción del expresidente Álvaro Uribe

Ante un grupo de simpatizantes y seguidores, la exsenadora Liliana Rendón aseguró hoy que por ahora no ha sido notificada personalmente de la decisión del Partido Centro Democrático de negarle el aval para aspirar a la Gobernación de Antioquia

Por medio de un comunicado el viernes pasado, firmado por la llamada Veeduría del partido se había conocido la decisión, lo cual fue calificado por la excongresista como una “bellaquería muy grande”

“Aquí aflora el sentimiento de mujer, de ser humano y lo primero es que si eso fuese así, es una bellaquería muy grande, porque si a mí me hubiesen dicho eso hace dos meses yo tomo otra decisión. Uno no tiene que estar donde no quieren estar con uno. Pero por qué dejar eso para viernes en la noche, hoy ya es martes, eso no me da ningún tipo de movimiento aparte de seguir en el debido proceso”, expresó la señora Rendón Roldán

Afirmó que hace dos semanas sostuvo reuniones con el senador Álvaro Uribe, oportunidad en la que conversaron sobre asuntos de seguridad, pero no lo ha vuelto a contactar.-“Hace 15 días me reuní con el Presidente Uribe en su casa y hablamos del Plan de Gobierno, hablamos del tema de seguridad, eso es lo último que sé y la última vez que escuché al expresidente Álvaro Uribe”, admitió hoy la aspirante a gobernadora de Antioquia

Aseguró que lo hecho por la Veedora del Centro Democrático es un acto de cobardía: “y llega la niña veedora y sale con una carta un viernes con puente; no, no, perdónenme, pero eso es un acto de cobardía. Yo soy una mujer de frente, que me den la cara, yo nunca me escondí para renunciar al Senado para apoyar a Uribe, entonces merezco que me den la cara”

Frente a esta situación, la exsenadora confirmó que ha cambiado su percepción del fundador de Centro Democrático

“Personalmente, lo sigo queriendo pero con decepción, sigo admirándolo, sigo reconociéndole lo que lo ha hecho grande por este país en materia de seguridad, pero, personalmente, tengo una gran decepción”, concluyó la dirigente política

La sicóloga Liliana Rendón Roldán seguirá esperando una carta oficial del Centro Democrático para saber qué decisión toma de acá al día viernes, y advirtió que una alianza entre el Centro Democrático y el fajardismo sería la causa del cambio de criterio en ese partido político para negarle el aval

Por ahora en los asuntos legales se está asesorando del expresidente del Consejo Nacional Electoral, el exmagistrado antioqueño Guillermo Mejía Mejía