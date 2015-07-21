Denuncian en Medellín agresión y racismo de taxista contra una mujer negra

Si los insultos racistas de una mujer a un taxista, en Cartagena, provocaron reacciones de diferentes organizaciones e instituciones de esa ciudad, en Medellín ocurrió una situación aún más grave de un taxista que agredió físicamente y con expresiones racistas a una mujer negra que viajaba con un bebe y un menor

El caso fue denunciado ante la fiscalía y la mujer fue evaluada en Medicina Legal a raíz de las lesiones que sufrió

La señora Melisa Moreno, víctima de la agresión, relató que tomó un taxi en la terminal de transportes del norte, con su hijo de 18 meses y otro menor de 8 años, para ir a su casa en el barrio El Diamante al occidente de la ciudad, y el taxista por ir utilizando el teléfono celular casi choca con otro vehículo, por lo que le hizo el reclamo y le pidió tener más precaución

Posteriormente, el taxista tomó una ruta distinta a la normal y obligó a la mujer con los dos niños a bajarse en un sitio oscuro y peligroso, y como ella se resistiera a dejar el vehículo la comenzó a insultar por su raza, la jaló de un brazo y la sacó del vehículo

En el forcejeo la señora Moreno cayó al suelo y el taxista la escupió a ella y a su bebé y continuó profiriendo insultos

El caso fue denunciado ante la Fiscalía que asumió la investigación por injurias por vía de hecho y lesiones personales

La señora Moreno no alcanzó a anotar el nombre de la empresa a la que está afiliado el taxi, pero si las placas del vehículo que ya fueron entregadas a la fiscalía