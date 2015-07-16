Gobernador Sergio Fajardo cuestiona los protocolos en desminado de Orejón

Al lamentar la muerte de un soldado en la vereda Orejón, de Briceño, mientras participaba en el proceso de desminado, el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, cuestionó los protocolos aplicados por la comisión en esas tareas de destrucción de las minas antipersona

Según el mandatario, si las tareas que hacen parte del estudio técnico cumplen con el rigor y los estándares internacionales, no se explica por qué en tan solo dos días de trabajos ocurrió un accidente tan grave que terminó con la vida de uno de los militares

“Tienen que revisar y verificar que el procedimiento esté funcionando, pero algo falló allá entre los protocolos porque, imagínense, si esto es con los guerrilleros que están en equipo con los soldados del Ejército y el acompañamiento internacional pues tiene que haber algo que no esté funcionando bien”, alertó el señor Fajardo Valderrama

Al aclarar que ni la Gobernación de Antioquia, ni la Alcaldía de Briceño tienen injerencia en las operaciones de desminado humanitario en la vereda Orejón, el gobernador Fajardo consideró que esos hechos se deben analizar en la mesa de negociación en La Habana, Cuba

“La preocupación por lo que ocurrió allí (en Orejón) tiene que estar sobre la mesa de negociación (…) este tema de nuevo nos pone en el relieve de lo que significan las minas antipersonales, esta ha sido una de las expresiones más bárbaras de la guerra”, subrayó el mandatario de Antioquia

Precisamente, la comisión de desminado integrada por guerrilleros, fuerzas militares y la ONG Ayuda Popular Noruega, definen estrictas medidas de seguridad para proseguir el desminado, que desde ayer está suspendido temporalmente.