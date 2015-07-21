Esta semana reinicia el desminado en la vereda Orejón de Briceño

Fuentes militares confirmaron a Caracol Radio que esta semana reinician las labores de desminado humanitario en la vereda Orejón del municipio de Briceño en el norte de Antioquia, después de que uno de los soldados falleciera en las esas labores del plan piloto que se adelanta por los acuerdos entre el gobierno y las Farc en la Habana, Cuba

Los campesinos de la zona señalaron que continúan las evaluaciones de los protocolos que serán modificados y se espera que estén listos para reanudar la próxima semana las tareas de eliminación de los artefactos explosivos

"Por parte de la comisión de desminado lo que se dice es que están evaluando y tomando unos protocolos nuevo para seguir, pero por el momento las labores están suspendidas y es lo que podemos ver aquí", sostuvo Fabio Muñoz, vocero de la comunidad

Según el comandante de la Séptima división del Ejército, general Leonardo Pinto Morales, entre los protocolos que se revisan están aquellas minas antipersona que por la forma en que fueron sembradas no permiten la detección por los caninos, ni por el detector de metales

"La información que se tiene no es una información precisa donde están las minas porque las Farc las coloca de manera indiscriminada, Por ejemplo, hay casos donde el perro no detecta el explosivo porque hay veces la guerrilla les coloca material que desvía el olor del explosivo y como no tiene nada metálico, el detector de metales tampoco lo detecta. Esos son los protocolos que se están verificando para evitar que se vuelva a caer en este tipo de artefactos", explicó el oficial

Mientras avanzan las reuniones para las determinaciones del desminado con la veeduría de la ONG Ayuda Popular Noruega, hay expectativa entre los habitantes de la vereda por el reinicio de las operaciones que ya dejan un uniformado muerto y dos más lesionados que permanecen en recuperación