Cárcel a 10 personas que traficaban droga contaminando buques en Cartagena

ACTUALIZACIÓN: Se actualiza la información presentada a continuación teniendo en cuenta que mediante oficio allegado a este medio se conoce que, a los 23 días del pasado mes de junio de 2023, el JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CARTAGENA DE INDIAS profirió auto en atención a la solicitud de extinción de condena por prescripción y Resolvió:

Ampliar Cerrar

Medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario le fue impuesta por parte de un juez de control de garantías de Cartagena a 10 de 14 personas detenidas la semana pasada por presuntamente pertenecer a una red dedicada al tráfico de drogas, la cual contaminaba buques mercantes adhiriendo balas o cilindros tipo torpedo herméticamente sellados

Los asegurados fueron Carlos Alfonso Escallón Hernández (retirado de la Armada Nacional), identificado como uno de los líderes de la organización quien además era el buzo que se encargaba de pegar los cilindros a los buques. Los otros afectados con la misma medida fueron Alan Andrés Medina Mosquera; Jair Antonio Fernández Cervantes; Alonso Eduardo Meza Morales; Eder Antonio Martínez Boiga; Antonio de Jesús Salinas Acevedo; Juan Gabriel Marrugo Simancas; Celso Herrera Ramírez; Wilberto León Gómez y Justino Téllez Julio

En lo que respecta a las otras cuatro personas detenidas, identificadas como los vigilantes de los muelles, el juez de abstuvo de imponer alguna medida privativa, pero seguirán vinculados al proceso. La diligencia se logró mediante varios allanamientos y registros en Cartagena (Bolívar) y Barranquilla (Atlántico), posibles gracias al apoyo de la Agencia -ICE-HSI Homeland Security Investigation de Estados Unidos en coordinación con la Armada Nacional, y la Guardia Civil de España

Durante la captura de los procesados por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y lavado de activos, se logró la incautación $62 860 000; 13 100 bolívares; US 1 482; 790 pesos guatemaltecos; 10 kilos de cocaína aproximadamente; cilindros tipo torpedo para el envío de la droga, entre otros elementos.