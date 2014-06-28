El delantero que fue expulsado del mundial por morder al jugador Georgio Chiellini, durante el partido contra Italia, dio sus primeras declaraciones tras haber vuelto a su país

Luis Suárez se pronunció a través de su cuenta en Twitter en donde agradeció el apoyo en este difícil momento y pidió unidad

"Muchas gracias por estar a mi lado y quiero que todos hoy apoyemos a mis compañeros de selección para el partido contra Colombia", señaló la estrella de la selección Uruguaya

Cabe destacar que Suárez además de haber sido suspendido por 9 fechas deberá estár fuera de cualquier actividad relacionada con el fútbol durante 4 meses.