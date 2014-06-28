​Luis Suarez pide a los uruguayos unirse en el partido contra Colombia
El delantero se pronunció a través de su cuenta en Twitter en donde agradeció el apoyo en este difícil momento.
El delantero que fue expulsado del mundial por morder al jugador Georgio Chiellini, durante el partido contra Italia, dio sus primeras declaraciones tras haber vuelto a su país
Luis Suárez se pronunció a través de su cuenta en Twitter en donde agradeció el apoyo en este difícil momento y pidió unidad
"Muchas gracias por estar a mi lado y quiero que todos hoy apoyemos a mis compañeros de selección para el partido contra Colombia", señaló la estrella de la selección Uruguaya
Cabe destacar que Suárez además de haber sido suspendido por 9 fechas deberá estár fuera de cualquier actividad relacionada con el fútbol durante 4 meses.