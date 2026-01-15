¿Un hotel en la Luna? Este es el ambicioso proyecto que tiene reservaciones desde 1.000 dólares

¿Un hotel en la Luna? Este es el ambicioso proyecto que tiene reservaciones por 1 millón de dólares. Getty Images / GRU Space X @gru_space

Una ‘start-up’ estadounidense, ubicada en California, está ofreciendo a sus financiadores una experiencia digna de una película futurista de ciencia ficción.

Se trata de la oportunidad de reservar un periodo vacacional en un lugar inédito para la mayoría de los viajeros en el planeta: la superficie de la Luna. El proyecto lo lleva a cabo la compañía Galactic Resource Utilization Space (GRU), la cual cuenta con un sitio web desde el cual se pueden hacer desde ahora las reservas.

Lea también: NASA lanza tres sondas para estudiar el clima especial

Según el sitio web de GRU Space, fundada por el graduado de Berkeley, Skyler Chan, el proyecto se basa en la construcción de un sistema de módulos habitables, sumados a un proceso con el que se busca aprovechar el suelo lunar para desarrollar estructuras estables y duraderas.

¿Cuándo empezará a funcionar el hotel en la Luna?

De acuerdo con declaraciones de Skyler Chan, reseñadas por el portal especializado Space, el proyecto de GRU Space ha recaudado fondos de financiadores asociados a otras iniciativas tan ambiciosas como SpaceX de Elon Musk.

El medio señala que uno de los antecedentes más destacados para el proyecto es la decisión tomada por el nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, de establecer una base permanente de Estados Unidos en la Luna, bajo la aprobación de Donald Trump.

La compañía publicó una hoja de ruta en la cual se contempla un calendario con fechas clave para el inicio de actividades. Así las cosas, como enuncia Xataka, desde 2026 comienza la revisión de solicitudes, para, posteriormente, en 2027 escoger los primeros invitados.

A partir del 2029 se tiene previsto el comienzo del envío de materiales de construcción. Se espera que los sistemas que garanticen la habitabilidad comiencen a ser desplegados en 2031, con la creación de una primera estructura, el “hotel” para 2032.

Lea más: Internet satelital de alta velocidad: ¿Qué es Starlink y qué celulares lo tendrán desde julio?

La construcción comienza con la preparación de estructuras inflables, como base para el desarrollo de procesos que puedan ser autosustentables en el satélite, limitando así el envío de materiales.

¿Cuánto cuestan las reservaciones en el hotel lunar?

GRU Space explica que el proyecto más que turismo espacial, está enfocado en ser un medidor para la intención y la capacidad que determinará cómo será la forma en la que los humanos se lanzarán a poblar el espacio, más allá del planeta Tierra.

Para reclamar un lugar en el proyecto se debe realizar un depósito, no reembolsable, de 1.000 dólares (aprox. 3′950.000 COP), que garantizan un lugar en el proceso de selección y subasta a llevarse a cabo en 2027.

En caso de resultar seleccionado en dicho proceso, será invitado a asumir un rol en la misión, aportando un monto entre 250.000 (987′500.000 COP) y un millón de dólares (3.950 millones de pesos) , dependiendo de la opción preferida.

Según la compañía, el precio final aún no ha sido definido, pero podría rondar los 10 millones de dólares. Toda la información del proyecto, desde reservas hasta la hoja de ruta, se encuentra en la página de GRU Space.