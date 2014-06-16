Luis Suárez puede reaparecer ante sus compañeros de Liverpool

Luis Suárez, que podría reaparecer el jueves en el segundo partido de Uruguay en el Mundial, lo haría precisamente en un duelo ante Inglaterra, donde los jugadores del Liverpool, el club del 'Pistolero' de Salto, son la base y constituyen la columna vertebral

Son cinco los jugadores ingleses del Liverpool que Roy Hodgson incluyó en su lista de 23 y los cinco fueron titulares el sábado en el estreno perdido ante Italia (2-1), el defensa Glen Johnson, los volantes Jordan Henderson, Raheem Sterling y Steven Gerrard, y el atacante Daniel Sturridge

Suárez no jugó el sábado en la derrota ante Costa Rica (3-1) y está recuperándose desde finales del pasado mes de una operación de meniscos en su rodilla izquierda

La difícil situación en la que ha quedado su equipo hace que muchos dirijan su mirada hacia el atacante, que esta temporada fue la estrella del Liverpool, con 31 goles que le permitieron ser el máximo anotador de la Premier League inglesa y recibir el galardón al mejor jugador de la temporada

El pasado lunes, poco antes de la llegada a Brasil, Suárez había dicho al diario británico The Guardian que no estaba segura su presencia en el duelo ante los ingleses, aunque desde entonces su evolución ha sido positiva y todo hace pensar que estará en el partido de Sao Paulo

"He visto artículos afirmando que dije a los jugadores del Liverpool que llegaría seguro para el partido contra Inglaterra", dijo entonces al diario

"Pero no dije eso. El día de la operación intercambié mensajes con Stevie (Gerrard) y Glen (Johnson). Me dijeron: 'Espero verte en Brasil' y respondí: 'Sí, allí nos vemos'. No es exactamente lo mismo. Nunca dije que estaría seguro" en el partido, apuntó

Intercambio de camisetas... y de informaciónPara el término del partido ya sabe que tendría el dilema de con quién intercambiar camisetas, ya que la relación con sus compañeros del Liverpool es buena

"Ya le he dicho a Gerrard que intercambiaremos las camisetas. Y Glen también me la pedirá, seguro. A lo mejor también lo hacen Daniel (Sturridge) y Raheem (Sterling). Llevaré unas pocas conmigo", bromeó

Pero más allá de la amistad, como rivales Suárez podrá facilitar información a Tabárez sobre los puntos débiles de sus compañeros. Y estos podrán brindar datos a Roy Hodgson sobre la gran esperanza uruguaya para remontar el vuelo en este Mundial, tras el pésimo inicio ante los costarricenses

Uno de los ingleses que parecen importantes en la actual selección inglesa es precisamente el socio de Suárez en el ataque de los Reds, Daniel Sturridge, segundo máximo anotador de la temporada en la Premier League, que consiguió 21 dianas, quedando a 10 de su compañero

Sturridge fue el autor del gol de su equipo ante Italia en Manaos, pero los dos de la Azzurra hicieron que su equipo sufriera un primer revés

Suárez estuvo incluso muy cerca de haber estado a las órdenes de Hodgson, que dirigió al Liverpool en el arranque de la temporada 2010-2011, antes de ser despedido a principios de enero por los malos resultados

El uruguayo llegó, procedente del Ajax holandés, tres semanas después y desde entonces se ha consolidado como un jugador clave

"Es un jugador increíble, tiene un gran potencial", llegó a decir Hodgson cuando era técnico del Liverpool y se rumoreaba el interés de su club por el atacante charrúa. El jueves podría tener que sufrirlo en el Arena Corinthians