Luis Suárez extiende jugoso contrato con Liverpool

El delantero uruguayo Luis Suárez firmó un nuevo contrato "de larga duración" con el Liverpool, del que el club no dio detalles y que, según los medios británicos, lo convertirá en el jugador mejor pagado de los "reds"

El Liverpool informó en su web de la extensión del contrato de Suárez, que con 17 goles es el máximo anotador de la Premier pese a no haber jugado los primeros cinco partidos por estar castigado por la Federación de fútbol inglesa (FA) por morder a un defensa del Chelsea la temporada anterior

Los "reds" sólo señalaron hoy que el contrato de Suárez, de 26 años, extiende el que tenía actualmente en vigor, firmado en 2011 por cinco temporadas, hasta 2016, a cambio de 26,5 millones de euros

Según la cadena británica BBC, el "7" del Liverpool habría firmado por un total de cinco temporadas, hasta 2018, y cobraría unas 200.000 libras (238.000 euros) a la semana, el doble de su salario actual,Hasta el final de la actual temporada, no obstante, su salario será de 160.000 libras (190.000 euros) semanales, de acuerdo con ese medio

"Estoy encantado de haber firmado un nuevo acuerdo con el Liverpool y de haber asegurado mi futuro a largo plazo", señaló en el comunicado del club Suárez, que este verano había hecho público su deseo de cambiar de aires y llegó a "sonar" para el Real Madrid

"Sin duda el apoyo que he recibido de los fans del Liverpool ha tenido una influencia en mi decisión. Estoy muy orgulloso de representarlos y de hacer todo lo mejor por ellos cada vez que me pongo la camiseta", agregó

Para Suárez, su objetivo en el Liverpool es ayudar a "conseguir la ambición de ganar trofeos y de jugar al mejor nivel"

El club de Anfield es actualmente segundo en la Liga después del Arsenal, con 33 puntos, los mismos que el Chelsea de José Mourinho

Los "gunners" tienen 35 puntos

El delantero internacional de Uruguay ha tenido que cumplir varias multas de la Federación de fútbol inglesa (FA) por su comportamiento desde que llegó en 2011 a Inglaterra procedente del Ajax holandés

Fue suspendido en 2011 durante ocho partidos por proferir insultos racistas al jugador del Manchester United Patrice Evra y con otros diez partidos, este mismo año, por morder al defensa serbio del Chelsea Branislav Ivanovic

Conocido tanto por sus polémicas como por su alto rendimiento, Luis Suárez ha demostrado últimamente un cambio de actitud sobre el terreno de juego, como ha destacado su entrenador, Brendan Rodgers, y fue nombrado recientemente jugador del año 2013 por la Federación de Aficionados del Fútbol.