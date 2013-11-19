Dueño del Liverpool ofrece su jet privado a Luis Suárez

El dueño del Liverpool, John William Henry, ofreció su jet privado al delantero uruguayo Luis Suárez para que regrese del partido que juega este miércoles con su selección en Montevideo "lo más fresco posible", de cara al derbi de la Premier del sábado

Los "reds", segundos en la tabla con 23 puntos, dos por detrás del líder Arsenal, se enfrentarán al Everton en el Goodison Park el próximo sábado en el llamado "derbi de Merseyside", que disputan los dos equipos más importantes de la ciudad de Liverpool

El empresario estadounidense propietario del Liverpool no quiere que su delantero estrella tenga "ningún problema" al regresar del partido que Uruguay jugará mañana contra Jordania en Montevideo, parte del "play-off" de cara al Mundial de 2014, en el que el combinado uruguayo cuenta ya con una ventaja de cinco goles marcados en el partido de ida (5-0)

Si Suárez regresara desde Montevideo al Reino Unido en un vuelo regular, llegaría como pronto el jueves por la noche, por lo que Henry le ha ofrecido su jet privado para que se incorpore antes a su equipo, con el que ha marcado ocho goles en lo que va de temporada, solo por detrás de Daniel Sturridge (diez tantos)

El dueño de los "reds" quiere contar con el delantero con antelación ante un partido que, si acaba con victoria para los visitantes, los situaría seis puntos por delante del Everton, su eterno rival en la ciudad del norte de Inglaterra

El partido de la duodécima jornada de la Premier se disputará el sábado.