Liverpool revisará el contrato de Luis Suárez a final de temporada

El director general del Liverpool, Ian Ayre, afirmó que el club revisará el contrato del delantero uruguayo Luis Suárez al final de esta temporada

Suárez, que reapareció tras diez partidos de sanción por morder al jugador del Chelsea Branislav Ivanovic, firmó en 2012 una mejora contractual que le liga al conjunto inglés hasta 2016

"Tenemos ese tipo de discusiones cuando quedan dos años para el final, así que lo haremos al término de la temporada. Es igual con todos. Cuando sea el momento adecuado hablaremos con Luis y sus representantes", afirmó Ayre a la cadena británica Sky News

Desde que llegó a Inglaterra procedente del Ajax en 2011, el uruguayo, de 26 años, ha protagonizado diversas polémicas, entre ellas el mordisco a Ivanovic y unos insultos racistas al francés Patrice Evra que le costaron ocho partidos de sanción en su primera temporada en Anfield

"Cualquier incidente de esa naturaleza representa un daño para una marca, pero el Liverpool Fútbol Club es mucho, mucho más importante que cualquier jugador o individuo, y siempre lo será", afirmó hoy Ayre en un encuentro con representantes de la industria deportiva

Un día después de que el uruguayo reapareciera con los "reds" en la derrota ante el Manchester United por 1-0 en la Copa de la Liga (Capital One Cup), el director general del Liverpool sostuvo que "nadie está perdonando ningún mal comportamiento"

"Es sencillamente algo que tenemos que afrontar. Él es como es, tiene el carácter que tiene y debemos tratar de encauzarlo", afirmó Ayre

El estadounidense John Henry, dueño del club, señaló por su parte que el Liverpool no está dispuesto a vender al jugador

"Hemos trabajado mucho con Luis después del último incidente con Ivanovic y ha respondido muy bien. Se ha comprometido a trabajar en su carácter", explicó Henry

"Ya dijimos durante todo este verano que esperábamos que Luis se mantuviera como jugador del Liverpool. Se ha quedado y ahora todos seguimos adelante juntos", afirmó el dueño del club.