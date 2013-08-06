Luis Suárez no viajará a Noruega con el Liverpool por lesión

El delantero uruguayo Luis Suárez, del Liverpool, se perderá el viaje de pretemporada del equipo de Anfield a Noruega, donde mañana se enfrenta al Valerenga, debido a una lesión en un pie, confirmó hoy la entidad inglesa

El jugador internacional, de 26 años, que no acompaña al resto de sus compañeros al país escandinavo, ha sido el blanco de dos ofertas de compra a los "Reds" por parte del Arsenal londinense

Según la cadena pública británica BBC, Suárez podría solicitar un traspaso para marcharse del Liverpool

El atacante uruguayo tan solo ha jugado en tres de los partidos de pretemporada disputados por su equipo

"Se someterá a un escáner en un pie", agregó el club en la misma nota colgada en su web oficial

Suárez, que la pasada campaña firmó 30 goles en 44 encuentros con el Liverpool, se incorporó a las filas del conjunto 'red' en enero de 2011 procedente del Ajax por 22,7 millones de libras (26,2 millones de euros) y firmó una extensión en su contrato en agosto de 2012

El Liverpool concluirá su pretemporada con un amistoso que disputará contra el Celtic en Dublín este sábado antes del arranque de la Premier, una semana después, frente al Stoke City en Anfield.