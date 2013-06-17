Luis Suárez: "Es un orgullo estar a la altura de Diego Forlán"

El gol que marcó Luis Suárez a España en el debut de Uruguay en la Copa de las Confederaciones, le convirtió en el máximo goleador de la historia de la selección celeste, al igualar los 33 tantos marcados por Diego Forlán, situación que aseguró es "un orgullo"

Luis Suárez ha marcado 33 goles en 65 partidos con Uruguay, los mismos que hizo Forlán en 99, y está a un partido de ingresar en el ''club de los cien'' como hizo el italiano Andrea Pirlo, en este mismo torneo

"Es algo que queda en segundo plano porque los objetivos son otros", admitió Luis Suárez tras conseguir igualar a Forlán. "Pero a nivel personal es un orgullo y un halago estar a la misma altura que un jugador como Diego con todo lo que ha hecho por esta selección", añadió

"Poder convertir los mismos goles que Diego es bueno en lo personal pero ahora pensamos en la Confederaciones. Es un orgullo estar a su altura, con lo que él representa para la selección pero hoy en día importa el resultado", declaró