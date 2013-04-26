Carta de Luis Suárez a la afición de Liverpool

Luis Suárez se dirigió a todos los hinchas de Liverpool en una carta que publicó donde no solo se arrepiente de los hechos ocurridos en el juego contra Chelsea, sino que acepta la sanción de diez fechas que la Federación Inglesa le aplicó

“Estoy verdaderamente arrepentido del incidente con Branislav Ivanovic. Espero que toda la gente a la que ofendí en Anfield el domingo anterior sepa perdonarme y de nuevo reitero mis disculpas a Ivanovic

Sé que todas las cosas que me están pasando en Inglaterra me ayudarán a mejorar mi conducta en la cancha. Ahora mismo, solo quiero enfocarme en ser un mejor futbolista dentro y fuera del campo

Me gustaría explicarles a todos que decidí aceptar la sanción, a pesar de que diez fechas son claramente más que otras sanciones aplicadas en el pasado en aquellos casos donde jugadores recibieron serias lesiones. Admito que mis acciones no fueron aceptables en el terreno de juego y no quiero dejar una mala impresión a la gente si recurro a una apelación

Realmente quiero aprender de lo que ha pasado en los recientes 2,5 años. Muchas cosas se han escrito y dicho sobre mí. Yo solo traté de dar lo mejor de mí en la cancha. Espero regresar pronto a jugar

Luis Alberto Suárez”