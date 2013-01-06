El Liverpool clasifica a la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra

El uruguayo Luis Suárez y el reciente fichaje Daniel Sturridge dieron al Liverpool el triunfo ante el Mansfield (2-1), de quinta categoría y la clasificación para la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra. Sturridge, nuevo refuerzo ''red'' procedente del Chelsea, abrió la cuenta a los siete minutos. En la segunda parte, Luis Suarez marcó el segundo, que sentenció el enfrentamiento a pesar de que Matthew Green, a diez del final, elevó las esperanzas locales. El Liverpool se enfrentará en cuarta ronda al Oldham, que se impuso el sábado por 3-2 al Nottingham. Previamente, el Swansea, con los goles del español Miguel Pérez Cuesta ''Michu'' y de Daniel Graham a tres minutos del final, evitó la clasificación del Arsenal para la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra y llevó el enfrentamiento al desempate. El partido mantuvo el equilibrio hasta la hora de juego cuando Michu, que reapareció en el cuadro del danés Michael Laudrup tras la ausencia en los últimos partidos por lesión, adelantó a su equipo. El encuentro se enloqueció en los últimos diez minutos. En el 81, el alemán Lukas Podolski estableció el empate y dos después Kieran Gibbs puso por delante al equipo de Arsene Wenger, que abrazó la clasificación. Sin embargo, a tres del cierre, Daniel Graham evitó la derrota y eliminación del Swansea, que llevó la eliminatoria al desempate