Una infección estomacal obliga a Nadal a aplazar su reaparición

Rafael Nadal ha tenido que aplazar su reaparición, prevista para el próximo día 28 en el torneo de exhibición de Abu Dabi, debido a una infección estomacal, según ha explicado el tenista español en su cuenta de twitter

"Lamento mucho no poder competir este año en Abu Dhabi. Todo estaba preparado y tengo muchas ganas de volver a la competición pero los médicos me han prohibido competir en Abu Dhabi por una infección estomacal que me ha producido fiebre", afirma Nadal

Ausente de las pistas por una lesión de rodilla desde junio pasado, cuando fue eliminado en la segunda ronda del torneo de Wimbledon por el checo Lukas Rosol, Nadal ha tenido que cancelar sus planes en el emirato

"En Abu Dhabi", añade, "siempre me han tratado muy bien y esta es la primera vez que no puedo competir en ese torneo. Mi recuperación ha ido bien, mis rodillas se encuentran mejor y como digo tenía muchas ganas de volver a la competición. Lo siento por mis fans en los Emiratos y en todo el mundo. Espero poder estar allí el año que viene"

El regreso de Nadal iba a producirse este viernes, 183 días después del último partido del once veces ganador de torneos de Grand Slam, una larga espera para el jugador español

Desde que fue derrotado el 28 de junio en la segunda ronda del torneo de Wimbledon por el checo Lukas Rosol, las noticias sobre Nadal han estado marcadas por el tratamiento de su lesión, sus bajas en los torneos que tenía previsto participar y a veces por su desazón

En Abu Dabi tenía previsto enfrentarse a los serbios Novak Djokovic, defensor del título, y Janko Tipsarevic; al checo Tomas Berdych, al británico Andy Murray, campeón en el 2009, y al también español David Ferrer

La primera jornada del torneo comenzará el próximo día 27 con el encuentro entre Ferrer y Berdych

Casi 4.400 horas después de su partido contra Rosol en Wimbledon, Nadal tenía a punto la rodilla izquierda, recuperada en el gimnasio, piscina e incluso con ejercicios de remo, pero una infección estomacal ha dado al traste con sus planes

Nadal había sufrido una lesión en el tendón rotuliano, complicada además por una acumulación de grasa en la zona (síndrome de Hoffa)

Sus planes contemplaban una recuperación paulatina, sin forzar la máquina, con citas previstas en Abu Dabi, a continuación en Doha y en el Abierto de Australia. En este último torneo, donde se le espera como finalista el pasado año, y como gran atracción

"Estoy mejor, no perfecto. Con ilusión por haber dado un paso adelante", dijo Nadal recientemente en una entrevista a Canal Plus

Nadal espera haber recuperado en marzo sus sensaciones casi totalmente para la cita en cemento de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada, y tras pasar luego por Miami estar al cien por cien en Montecarlo, ya en tierra batida, donde defenderá el título que ha logrado en ocho ocasiones

Su amigo y mentor en el pasado, Carlos Moyá, está seguro de que la vuelta de su paisano será contundente, buscando más tiros ganadores para ahorrar energía. "Es un luchador y ya ha superado situaciones muy difíciles en el pasado, como cuando tuvo que remontar ante un Djokovic que le había ganado siete finales de modo consecutivo. Entonces encontró un modo de batirle", ha dicho en una entrevista con Eurosport

"E igual que ha sido capaz de superar al mejor Federer, encontrará la forma para volver a ser el de siempre. Veremos un Rafa más agresivo en el futuro", ha asegurado el mallorquín.