Luis Suárez decretó la victoria de Uruguay ante Polonia

Uruguay se impuso este miércoles 3-1 a Polonia como visitante en un partido en el que desarrolló un fútbol sólido, veloz y superior al de su rival. Un gol en propia meta del polaco Kamil Glik abrió el marcador para los uruguayos en el minuto 21, que siguieron con un tanto de Edinson Cavani, en el 33, y otro de Luis Suárez, en el 65, mientras que Ludovic Obraniak anotó el descuento para los locales, en el 63. Pese a la ausencia de Diego Forlán, que no fue convocado para este partido por el técnico Oscar Tabárez, los uruguayos no tuvieron problemas para liquidar a sus rivales de la mano de Cavani, Suárez y Nicolás Lodeiro, de muy buen juego. El primer gol uruguayo llegó tras un desmarque por velocidad de Suárez por la banda izquierda, que metió un pase a Cavani que acechaba en el centro del área. Cavani no llegó a tocar la pelota, pero el defensor Glik, que llegaba embalado a cubrir al delantero del Nápoles, no pudo evitar empujar la pelota al fondo de su arco, en el minuto 21. Reconciliados con el fútbol y con el gol, los uruguayos ampliaron el marcador en el minuto 33, esta vez con Cavani culminando personalmente una jugada trenzada entre Lodeiro y Suárez, que incluyó un caño y un sombrero dentro del área ante la impotencia polaca. Obraniak, con un espectacular disparo desde fuera del área, recortó el marcador para los polacos en el minuto 63, en lo que fue una jugada aislada frente al dominio visitante. La alegría polaca duró apenas dos minutos, el tiempo que tardó Suárez en recoger un largo pase en solitario, regatear al guardameta y anotar el tercero para los suyos, reflejando en el marcador lo que se veía en la cancha, en el minuto 65. Goles: 0-1, m.21: Kamil Glik en propia meta. 0-2, m.33: Edinson Cavani. 1-2, m.63: Ludovic Obraniak. 1-3, m.65: Luis Suárez.