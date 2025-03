Nadal anunció que no competirá en el US Open

El tenista español Rafael Nadal, número 3 en el ranking mundial, ha comunicado este miércoles que no participará en el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada, que comienza a finales de agosto

"Tengo que anunciar que aún no me encuentro en condiciones de jugar y debo renunciar al Open USA. Muchas gracias a mis "fans" por su ánimo", escribió Nadal en su cuenta de Twiiter. Este es un nuevo compromiso al que el mallorquín no puede asistir debido a una tendinitis en el tendón rotuliano que lo ha tenido por fuera de las canchas desde hace dos meses y que le impidió defender su medalla de oro, obtenida en Pekín 2008, renunciando a los Juegos Olímpicos de Londres

Así mismo, el español dio un paso al costado en los Masters 1.000 de Toronto y Cincinnati, asegurando que no se encontraba en condiciones y que continuaba recuperándose de la lesión en sus rodillas. El US Open era el único grande que Nadal no se había perdido nunca por lesión, desde que participó por primera vez allí en 2003

En sus últimas declaraciones, Nadal había dejado entrever que no estaba seguro de poder llegar a punto a la cita de este "Major", donde se proclamó campeón en 2010

El Abierto de EE.UU. comienza este 27 de agosto en Nueva York, donde el serbio Novak Djokovic defiende el título. La baja de Nadal pone en serio peligro el tercer puesto mundial que ahora mismo ocupa el español

En un comunicado del torneo, su director David Brewer, señala: "Rafa nos ha informado que no esta listo para competir en el US Open este año y que será baja en el torneo. Esperamos verle pronto de nuevo en las pistas y que regrese a Nueva York el próximo año"

Nadal, en un comunicado más amplio al torneo, dice por su parte: "Es para mi muy triste comunicar que no estoy todavía preparado para jugar y que tengo que darme de baja del US Open este año. Lo siento mucho porque siempre he encontrado allí una gran multitud de aficionados y un gran apoyo, pero tengo que seguir con mi recuperación y preparación para estar listo para jugar en las condiciones adecuadas. Quiero decir hola y gracias a todos los aficionados y en particular a los neoyorquinos. Echaré de menos este año el Abierto!".