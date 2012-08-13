En Bucaramanga legalizan la Captura de doce narcotraficantes

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Conforme al auto de extinción de condena radicado 164-2016 y CUI 68001-31-07-002-2012-00212-01 del 26 de junio de 2024, emitido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena de Indias, se resolvió declarar la extinción de la condena y concedió la liberación definitiva, en los siguientes términos:

RESUELVE

PRIMERO: DECRETAR LA EXTINCIÓN DE LA CONDENA Y CON ELLO LA LIBERACIÓN DEFINITIVA A FAVOR del señor MAXIMINO SUAREZ GUTIERREZ, identificado con la C.C. # XXXXXXX, de conformidad al artículo 67 del C.P, con base en los razonamientos expuestos en el cuerpo de este interlocutorio.

SEGUNDO: COMO CONSECUENCIA DE LA MEDIDA EXTINTIVA SE ORDENA LA CANCELACIÓN DE TODA ORDEN DE CAPTURA QUE SE HUBIESE IMPARTIDO Y SE HALLEN VIGENTES CONTRA MAXIMINO SUAREZ GUTIERREZ, identificado con la C.C. # XXXXXXXX., notifíquese esta decisión a los organismos de seguridad del Estado (Art. 476 C.P.P.). –

TERCERO: Como consecuencia de la extinción de la condena, SE PROCEDERÁ A LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUCIÓN PRENDARIA, cancelada a favor de este Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad por el valor de OCHOCIENTOS MIL ($800.000) pesos, prestado por el penado, para el disfrute del beneficio liberatorio concedido. Y/O LA PERSONA QUE ESTE FACULTE EXPRESAMENTE PARA ESTE FIN (Art. 70 DEL C.P.P.), una vez cobre ejecutoría el presente proveído.

A la cárcel modelo de Bucaramanga, envió un juez de control de garantías a las doce presuntos narcotraficantes capturados por la Policía en operativos realizados en Bogotá, Cúcuta, Santa Rosa sur de Bolívar, Bucaramanga y San Martin sur del Cesar

El abogado Guillermo Villegas señalo que estas personas responderán por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado

Caracol Radio conoció que este fue un trabajo investigativo de dos un años que adelanto la Policía Antinarcóticos, donde se desmanteló la banda dedicada al financiamiento, producción, cultivo, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, en los Santanderes y el sur de Bolívar

Cuatro de las capturas se hicieron en Bucaramanga, una en San Martin sur del Cesar, otra en el municipio de Rio Negro, Santander, una en Bogotá, tres en Cúcuta y dos en Santa Rosa, sur de Bolívar

Dentro de los 12 capturados, hay cinco que manifestaron ser ganaderos, tres comerciantes, tres conductores y un minero

Fueron identificadas como Raúl Francisco Chivatá López, Orlando Moreno Torres, Edinson Castiblanco Cobos, Erney Humberto Galvis Castro, Santiago Novoa Osorio, Edwin Alberto Suárez Gutiérrez, Maximino Suárez Gutiérrez, Nelson Richar Vega Mendoza, Adolfo Remolina Jerez, William Quintero Solano, William Ricardo Galvis Leguizamón y José María Peña Ramírez