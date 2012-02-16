Presidente de Uruguay: 'Luis Suárez no es racista'

El presidente uruguayo, José Mujica, dijo el jueves que la estrella de la celeste Luis Suárez "no es racista" y le transmitió su "solidaridad" frente a la presión mediática y las críticas que el futbolista, que milita en el Liverpool inglés, recibió en los últimos días

"Nuestra solidaridad con Suárez ese pibe maravilloso en una cancha de fútbol, que tantas alegrías nos ha dado", dijo el mandatario uruguayo en su audición radial "Habla el Presidente"

El ''pistolero'' Suárez "no merece la presión mediática a la que lo han sometido, porque sabemos claramente que no es racista, no lo ha sido nunca y no lo será nunca, e irá aprendiendo a los golpes modales en la relación ante la sociedad"

Días atrás, Suárez revivió la polémica al no darle la mano al francés Patrice Evra en el saludo previo a un partido, cuando ambos se encontraron por primera vez luego de que el jugador uruguayo fuera acusado de proferirle insultos racistas en un partido de la liga inglesa en octubre pasado, incidente por el que fue suspendido por ocho partidos y recibió una multa de 48.000 euros

El apoyo de Mujica se suma al recibido por Suárez de sus compañeros en la selección uruguaya y del presidente de la asociación de fútbol local

El capitán de la celeste, Diego Lugano, fue contundente en su defensa al delantero y expresó el martes a Canal 10 de Uruguay que para tomar la decisión de no saludar a Evra "hay que tener huevos (coraje). El siguió sus convicciones" frente a una persona que le "hizo pasar tan malos momentos"

Para Lugano, jugador de París Saint Germain de Francia, "hay que tener en cuenta que Inglaterra es un país históricamente colonial y el racismo es algo sumamente delicado", pero que el tema no tiene que ver con la relación de los jugadores implicados

Además, señaló que lo sucedido "es una discusión del fútbol que mucho moralista falso e hipócrita aprovechó para una lección y Luisito en este caso es el único inocente"

Uruguay y Francia jugarán un amistoso en el mes de agosto, mientras que Suárez se reencontrará con su selección el 29 de este mes para enfrentar a Rumania en Bucarest

La fuertes críticas recibidas por Suárez de parte de los medios, autoridades del deporte, de la política y de su propio club llevaron a especulaciones que ven el futuro del delantero lejos del Liverpool