Luis Suárez se disculpa por negarle el saludo a Patrice Evra

El delantero uruguayo de Liverpool Luis Suárez se disculpó por haberle negado el saludo al defensa del Manchester United Patrice Evra al inicio del partido del sábado en Old Trafford. "He hablado con el técnico desde el partido del sábado y me doy cuenta de que me equivoqué", afirma Suárez en un comunicado colgado en la página web del club. "No solo le he decepcionado a él, sino también al club y a todo lo que representa, y lo siento. Cometí un error y me arrepiento de lo sucedido", declara el delantero. Suárez reconoce que "debería haber estrechado la mano de Evra antes del partido", por lo que quiere "disculparse por sus actos". "Querría pasar página a todo este asunto y concentrarme en el fútbol", añade en su nota. En la cita de ayer entre ambos equipos Suárez se negó a estrechar la mano del defensa franco-senegalés del Manchester United, con quien anteriormente había tenido una trifulca que llevó a su suspensión. El uruguayo debió cumplir ocho partidos de sanción por proferir insultos racistas contra Evra y fue en su retorno al terreno de juego, cuando decidió negarle el saludo

Ese acto causó disgusto en el Reino Unido y motivó que el técnico del Manchester United, Alex Ferguson, dijera que el uruguayo era "una vergüenza para el Liverpool". Ante la proliferación de incidentes racistas en el fútbol inglés, el primer ministro británico, David Cameron, se reunirá esta semana con representantes de este deporte para intentar erradicar las actitudes racistas y restablecer su buena imagen.