"Luis Suárez está dolido por la sanción pero se va a defender", aseguró su abogado

El delantero uruguayo Luis Suárez, del Liverpool inglés, suspendido ocho partidos por la federación de ese país (FA) por insultos considerados racistas, está dolido por la sanción pero "va a defender su inocencia hasta las últimas consecuencias", dijo el miércoles en Montevideo su representante legal

"Esto lo tiene muy afectado pero nos ha comunicado que va a redoblar los esfuerzos para seguir jugando de la mejor manera posible no solo con el club inglés sino con la selección uruguaya", expresó en conferencia de prensa el abogado y representante legal del jugador, Alejandro Balbi

El abogado añadió que Suárez "niega enfáticamente los actos de racismo de los cuales ha sido imputado" y que ha tomado la decisión de la FA "con mucho dolor pero con mucha entereza, apoyado por familia y amigos"

El jugador "va a respetar lo que digan sus abogados ingleses y lo que establezca el club y su entrenador, pero va a defender su inocencia hasta las últimas consecuencias", enfatizó Balbi, explicando que el futbolista quiere "limpiar su imagen, que ha sido dañada, al menos en el fútbol inglés"

Balbi -que a título personal calificó la sanción de "absolutamente desmedida"- indicó que se ha contactado con los abogados del Liverpool para suministrar los antecedentes del jugador, destacando que a lo largo de su carrera, iniciada en el uruguayo Nacional, siempre ha tenido compañeros de equipo negros y "nunca tuvo ningún tipo de sanción disciplinaria"

"Creemos que le están pasando alguna facturita porque esta jugando demasiado bien", ironizó el representante del jugador

Suárez fue adquirido por el Liverpool en enero pasado, que pagó 22 millones de libras (26 millones de euros) al Ajax de Amsterdam por la transferencia