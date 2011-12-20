Luis Suárez fue sancionado con ocho partidos por insultos racistas a Patrice Evra

La Federación de Fútbol inglesa (FA) sancionó con ocho partidos y una multa de 40.000 libras al delantero uruguayo del Liverpool, Luis Suárez, tras considerar probada su mala conducta hacia el jugador Patrice Evra

Suárez, de 24 años, estaba acusado de realizar comentarios racistas hacia Evra, jugador de raza negra del Manchester United, durante un partido jugado en Anfield el 15 de octubre entre el Manchester United y el Liverpool

La estrella del Liverpool ha sido sancionada al término de una audiencia disciplinaria de la FA iniciada el miércoles pasado, pese a que el club de Anfield había expresado su apoyo al jugador

Al término de esa audiencia, una comisión regulatoria dependiente de la FA consideró probado que Suárez utilizó "palabras insultantes" que incluían "referencias al color" de Patrice Evra, según informó hoy la federación inglesa en un comunicado

Luis Suárez, que tiene derecho a apelar contra esta decisión, fue acusado por Evra de dedicarle comentarios racistas en el partido Liverpool-Manchester United en diez ocasiones, según aseguró el jugador galo a una televisión de su país

Además, Suárez era investigado por la FA por un posible gesto obsceno al público en un partido jugado a comienzos de este mes por el Liverpool frente al Fulham, por hacer una peineta cuando los "reds" perdían por 1-0 frente al Fulham londinense, el pasado día 5