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Encuentran sin vida a uno de los 16 desaparecidos tras alud en La Cruz, Nariño

La Defensa Civil encontró el cadáver de un niño de aproximadamente siete años en la vereda Moncayo donde un alud sepultó varias viviendas

Entre tanto se continúan las labores de búsqueda del resto de personas que se encontraban en la zona pese a que se había dado la orden de evacuación

Según el jefe de la Defensa Civil de Nariño, coronel Mario Orozco, las acciones han sido bastante dispendiosas por las dificultades climáticas

Esta fue una tragedia anunciada: alcalde electo de La CruzJaime Bolaños, alcalde electo del municipio de La Cruz, en Nariño, denunció que hace un año ocurrió una avalancha similar a la que hoy tiene atrapadas a 16 personas

"Esto fue una tragedia anunciada y no se pudo hacer mucho", advirtió Bolaños, quien dijo que por ahora se sabe que en la avalancha también resultaron afectados la escuela y varios comercios del municipio

El alcalde Bolaños confió en que el próximo año tenga los recursos suficientes para mitigar los efectos del invierno

Organismos de emergencia y Ejército apoyan tragedia en la Cruz, NariñoCarlos Iván Márquez, director de la oficina de Gestión del Riesgo de la Presidencia de la República, dijo que al municipio de la Cruz (Nariño) se dirige personal especializado para adelantar la búsqueda de al menos 16 personas desaparecidas, tras un deslizamiento de tierra

El funcionario sostuvo que tres viviendas resultaron afectadas y que la búsqueda de los desaparecidos se adelanta desde las primeras horas con personal de la Defensa Civil y el Cuerpo Oficial de Bomberos

"En una vereda que se llama Moncayo se han movilizado un grupo de la Defensa Civil y otro de Bomberos de San Pablo y se está haciendo un soporte aéreo con un helicóptero que nos suministró el Ministerio de Defensa para movilizar expertos de búsqueda y rescate desde Pasto", precisó el funcionario

De otra parte indicó que un grupo también se moviliza por vía terrestre y que una vez se adelanten las labores de búsqueda y rescate, se evaluará la situación de los damnificados para brindarles el apoyo y la ayuda humanitaria que requieran

Finalmente sostuvo que en el departamento de Sucre se tiene un reporte de cinco municipios inundados con cerca de siete mil familias damnificadas, quienes recibirán asistencia en las próximas horas

Dos mil personas fueron evacuadas de zonas cercanas a deslizamiento en La Cruz, NariñoEl alcalde del municipio de La Cruz, Alexander Realpe. calificó como critica la situación que se registra en área rural de la población, donde varias viviendas fueron arrasadas por un deslizamiento de tierra. El mandatario dijo que el acceso por tierra a la zona de la emergencia en la vereda Moncayo es difícil y no es pertinente exponer a los socorristas, dijo además que el Rio Mayo ha aumentado su caudal y amenaza con desbordarse, por lo que se podría provocar una avalancha. La alerta por la creciente del rio fue extendida hasta el municipio de San Pablo, que también podría verse afectado. Se está persuadiendo a quienes están en la zona rivereña para que evacuen inmediatamente. Buscan a 16 personas atrapadas tras deslizamiento de tierra en La Cruz, NariñoLa Defensa Civil inició la búsqueda de 16 personas que habrían quedado sepultadas por un alud que arrasó tres viviendas en la vereda Moncayo, del municipio de La Cruz, Nariño

Según las autoridades, ya se había advertido sobre este riesgo y las veintidós familias que habitan la zona fueron trasladadas del lugar a través del subsidio de arrendamiento de Colombia Humanitaria, no obstante al parecer el pasado fin de semana regresaron a sus inmuebles. El jefe de la Defensa Civil, coronel Mario Orozco, señaló que las labores son muy dispendiosas pues se trata de una zona de difícil acceso y las condiciones climáticas son adversas, por lo que podrían demorar el rescate.