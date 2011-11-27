Manchester City empató 1-1 con el Liverpool y mantiene el liderato

El meta Joe Hart evitó la primera derrota de la temporada del Manchester City, sometido en Anfield por un Liverpool superior, que no rentabilizó su superioridad ante el conjunto de Roberto Mancini, que desperdició la ocasión de dar un mazazo a la Liga. El City se quedó a medio camino de dar un golpe de autoridad a la competición. Después de que el Manchester United tropezara el sábado en Old Trafford contra el Newcastle (1-1), un triunfo de los ''ciudadanos'' hubiera disparado la distancia entre ambos a siete puntos. Nada de eso ocurrió en Anfield. El City empezó con fuerza y dominó. Fue superior hasta que abrió el marcador, firmado por el belga de ascendencia congoleña Vincent Kompany, que remató con el hombro un saque de esquina lanzado por el español David Silva a la media hora de partido

Desde ese momento, el Liverpool fue superior. Reaccionó con firmeza y con un golpe de fortuna empató el partido. Fue un disparo de Charlie Adam desde la frontal, desviado por Joleon Lescott, que confundió a Hart. El balón entró. El Liverpool tomó la iniciativa y no la soltó. Puso en apuros al Manchester City, desprovisto del dominio. Solo a la contra, esporádicamente, puso en aprietos el área de Pepe Reina, que solventó con certeza cada contratiempo. Mancini movió el banquillo en busca de mayor profundidad. Sacó, a la hora de juego, al italiano Mario Balotelli, que en diecisiete minutos vio dos tarjetas amarillas y se marchó a la caseta. Después recurrió al bosnio Edin Dzeko, en detrimento del argentino Sergio Agüero, poco certero. Y en el último minuto retiró a Silva, que minutos antes dispuso de la mejor ocasión visitante. Para entonces, Joe Hart, ya había empezado a sobresalir en su particular exhibición a cada una de los intentos ''reds''. Desbarató cada disparo, cada tiro. En el tramo final desbarató una ocasión imposible. Un cabezazo, en el tramo final de Andy Carroll, que sacó con una mano. . -- Ficha técnica: 1 - Liverpool: Jose Reina, Glen Johnson, Martin Skrtel, Daniel Agger, Jose Enrique, Lucas Leiva, Dirk Kuyt (Carroll, m.84), Charlie Adam, Jordan Henderson, Stewart Downing y Luis Suarez. 1 - Manchester City: Joe Hart, Micah Richards, Vincent Kompany, Joleon Lescott, Gael Clichy, Yaya Touré, Gareth Barry, James Milner, David Silva (Kolo Toure, m.90), Samir Nasri (Balotelli, m.65) y Sergio Agüero (Dzeko, m.82). Goles: 0-1, m.31: Kompany; 1-1, m.33: Lescott, en propia puerta.