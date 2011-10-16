Cae banda de narcotraficantes que enviaba droga a México y EEUU

ACTUALIZACIÓN:

De conformidad con el paz y salvo allegado a este medio de comunicación, el Juzgado 25 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C., el 11 de mayo de 2026, certificó que:

Para su conocimiento y fines legales pertinentes, dando contestación a su petición, le informo que, curso la ejecución de sentencia No. 11001-60-00-098-2010-00089- 00 (588) seguida contra LUIS RAMIRO BRICEÑO SUPELANO CC. No xxxxxxxx, condenado por el Juzgado 2 Penal Circuito Especializado de Bogotá, por el delito de TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES, a quien le fue negada la

suspensión condicional de la ejecución de la pena.

A través de providencia calendada 03 de julio de 2015, le fue concedida la libertad condicional.

Posteriormente, mediante auto fechado 23 de junio de 2016, se le decretó la liberación definitiva de la condena y fueron libradas las comunicaciones a las diferentes autoridades, en firme la decisión, para el 10 de noviembre de 2021, se ordenó remitir la totalidad del expediente al Juzgado fallador, para su archivo definitivo, así:

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La dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, con apoyo del Departamento Especial Antidrogas de EEUU, DEA, lograron desarticular una banda dedicada al narcotráfico, bajo la “modalidad de encomienda”, consiguiendo la captura de 4 de sus integrantes

La red delincuencial enviaba la droga desde el aeropuerto internacional El Dorado con destino a México, para finalmente exportarla a Estados Unidos

Durante el desarrollo de la operación se logró la incautación de 23 kilos de clorhidrato de cocaína que según las autoridades, alcanzaría un valor de 690 mil dólares

Entre los capturados se encuentra Juan Ramiro Briceño Guarupe, alias ‘El Tío’, cabecilla de la banda delincuencial, y su hijo Luis Ramiro Briceño Supelano, alias ‘El Pitufo’, quien se encargaba de supervisar la compra y envío de los estupefacientes

Los otros dos capturados responden a los nombres de Antonio María Castro Lombada, alias ‘Toñito’ y Miguel Ángel Salazar Prieto, encargado de la entrega de los estupefacientes