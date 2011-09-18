Investigaciones van a paso lento y, en varios casos, sin ningún detenido

Pocos han sido los avances por parte de la Fiscalía por los 22 homicidios de candidatos a corporaciones públicas. Apenas se tienen algunos indicios en casos muy puntuales sobre la presunta responsabilidad de bandas criminales o subversión. Tal es el caso de los aspirantes a la Alcaldía de Campamento (Antioquia), Guillermo León Roldán Correa y Donay de Jesús Correa, quienes habrían sido asesinados por miembros del frente 18 de las Farc al mando de Alfredo Alarcón, alias ‘Román Ruiz’ y Amador Granadas, alias ‘El Flaco’

En el caso de Wilton Ramírez Arroyave, candidato al Concejo de Caldas (Antioquia) y asesinado por sicarios el pasado 8 julio, la fiscalía seccional de esa población avanza en la indagación preliminar con pocos resultados. La situación más preocupante se registra en el departamento del Valle del Cauca, donde han sido asesinados seis candidatos a concejos municipales y dos a alcaldías. La lista la encabeza Luis Fernando Morales Idarraga, candidato a la Alcaldía de El Dovio, asesinado de un golpe contundente, mientras que el aspirante al concejo de esa población, Gabriel Castillo fue asesinado posteriormente. En ambos casos, así como los de los candidatos al Concejo de Riofrío, Luis Fernando Ocampo Ossa e Hilder Antonio Gómez, e igualmente el de Wilder Amir Restrepo, la principal hipótesis que tienen los fiscales seccionales de Buga y Tulúa es que los presuntos responsables fueron ‘Los Rastrojos’

Con respecto a Fernando Vargas Restrepo, diputado y aspirante a la Alcaldía de Yumbo, la investigación la adelanta un fiscal seccional de Cali y se presume que sí pudo ser por causas políticas; mientras que en el homicidio del candidato al concejo de Cali Nicolai Vera, a cargo de un fiscal de Vida de Cali, se atribuye a delincuencia común y el de José Jainer Narvaez, aspirante al concejo de Palmira, habría sido producto de una retaliación por el no pago de una vacuna a una banda conocida como La Libertad

Otros departamentos afectados por homicidios a candidatos son Córdoba y Sucre. Allí, los cinco candidatos asesinados aspiraban a concejos municipales, las investigaciones preliminares están a cargo de fiscales seccionales de Cereté y Sincelejo, y en todos los casos se presume que la causa de su muerte es la guerra que libran las bandas criminales de ‘Los Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’

Con respecto los tres homicidios ocurridos en Norte de Santander, dos casos, los de los candidatos a la Alcaldía de Convención, Yurgen Pallares y Carlos Eduardo Solano Carpio, se encuentran a cargos de fiscales seccionales de Ocaña quienes indagan si, en el primer asesinato, tuvo que ver con su actividad como comerciante, y en el segundo, si fueron delincuentes comunes de ese municipio, quien lo habían amenazado de muerte. Un último caso, el de María Elizabeth Mendoza, aspirante al Concejo de municipio de Chinácota, se investiga si fue por una retaliación dada su presunta cercanía con la guerrilla. Por último, frente al asesinato de Ángel Miguel Salazar, candidato al Concejo de Coromoro (Santander), se han descartado motivaciones políticas y se ha convertido en el único caso trasladado a Bogotá; mientras que los homicidios de los precandidatos al Concejo del Valle del Guamuez (Putumayo), Brandon Bustamante y Jhon Fredy Londoño, estarían ligados a delincuencia común por causas de narcotráfico